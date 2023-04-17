МИД: Талибы займут посольство Афганистана в Казахстане

Казахстан дал разрешение на аккредитацию дипломатов новой администрации Афганистана. Об этом рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, сообщает Zakon.kz.

В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.



"С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской Республики Афганистан за рубежом престали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей". Айбек Смадияров

Он напомнил слова Касым-Жомарта Токаева о том, что "мы не оставим Афганистан один на один с текущими трудностями", высказанные в сентябре 2021 года, то есть сразу после прихода талибов к власти.

"Президент акцентировал внимание на гуманитарную составляющую нашего сотрудничества с Афганистаном. К примеру, 90% муки потребляемой в Афганистане – казахстанского происхождения. Именно этот аспект был в фокусе внимания визита министра торговли Серика Жумангарина в город Кабул". Айбек Смадияров

Он добавил, что прибытие талибов в посольство Афганистана в Казахстане не означает признание нашей страной этой организации. Это остается прерогативой ООН.

"Такие же миссии уже присутствуют в ряде стран - Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, России, КНР, Катаре, ОАЭ, Пакистане". Айбек Смадияров

Он также прокомментировал новость об открытии казахстанского торгового дома в Афганистане. В ходе визита министра торговли Серика Жумангарина в Кабул было анонсировано открытие ТД Казахстана в городе Герат.

"В ближайшее время он будет открыт. Потенциал именно торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном очень высокий. К примеру, только за прошедший 2022 год объем двусторонней торговли достиг практически млрд долларов. Естественно, наши производители и бизнесмены очень заинтересованы в дальнейшем расширении товарной номенклатуры. Население Афганистана по данным ООН - около 40 млн человек. Это очень большой и перспективный рынок, и в любом случае вовлекая местное население, местные власти в нашу торгово-экономическую орбиту, мы тем самым выстраиваем с ними хорошие торговые отношения". Айбек Смадияров

Он добавил, что "какая бы власть не приходила, продукты питания все равно нужны".

"Поэтому афганский народ и афганские бизнесмены сами заинтересованы в том, чтобы наши торговые производители привозили в Афганистан свои товары". Айбек Смадияров

В конце марта и. о. министра иностранных дел, член запрещенного в Казахстане Талибана Амир Хан Муттаки сказал, что в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы некоторые страны вновь открыли свои посольства в Кабуле в ближайшие дни.