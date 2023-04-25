Врачи рассказали о состоянии новорожденного, найденного в мусорном баке в Уральске

Накануне казахстанцев шокировала новость, что в Уральске в одном из мусорных баков найден новорожденный. 25 апреля в Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области корреспонденту Zakon.kz рассказали о его состоянии.

По словам врачей, состояние малыша – средней тяжести за счет признаков интоксикации (отравления), гипотермии (переохлаждения) и гипогликемии (снижения концентрации глюкозы в крови). Он находится в областной детской многопрофильной больнице.

"Питание усваивает по 15 мл, сосет самостоятельно. Сегодня весит 2990 гр., рост – 52 см. По КТ мозга признаки гипоксии – это означает, что ребенку во время беременности или родов не хватало кислорода. Кардиолог с проведением ЭХО-КГ (УЗИ сердца) диагностировал открытое овальное окно 0,2 см. УЗИ внутренних органов показал умеренные изменения паренхимы печени". Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО

Как отметили врачи, малыш родился за 7-8 часов до госпитализации.

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24 апреля 2023 года в Уральске в одном из мусорных баков был найден младенец. Нашла малыша женщина, которая услышала плач и подумала, что в урне пищит котенок. По ее словам, он сильно плакал, был без одежды. Ребенка экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу, а в полиции завели уголовное дело по ст. 119 "Оставление в опасности" УК РК. Мать младенца установили. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.