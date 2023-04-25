Более трех миллионов сотовых телефонов незаконно завезли в Казахстан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании Правительства рассказал, что в Казахстан с помощью серых схем завезли около 3,7 млн сотовых телефонов с дублирующими IMEI-кодами, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что в условиях новых реалий развития цифровизации телефон является не только средством связи и коммуникаций, но и платформой для хранения личных данных, денежных средств, банковских карт. А также с помощью приложений гаджета можно в режиме онлайн оформить кредит и микрозайм и получать различные госуслуги.

"Стоит отметить и об имеющихся серых схемах ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе, с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем серого импорта является ввоз в страну сотовых телефонов. Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов, в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционирует порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-кодами. При этом, прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год". Бадат Мусин

Наличие дублирующих IMEI-кодов не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденых сотовых телефонов и их блокировке.

"В этой связи министерством планируется интеграция базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов. В настоящее время министерством совместно с МВД создан цифровой сервис проверки IMEI-кодов на наличие в реестре краденных абонентских устройств". Багдат Мусин

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, как мобильные телефоны влияют на организм человека. Основной вред мобильных телефонов проявляется в том, что они являются источником электромагнитного облучения и при этом часто находятся очень близко к телу.