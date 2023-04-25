На западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал 25 апреля землетрясение на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 12:25 по-местному времени. Его глубина составила 10 км, говорится в сообщении центра.





Толчки зафиксировали в 187 км к северо-востоку от Актау и в 104 км к северу от Шетпе.





Как отметили в "СОМЭ" МЧС РК землетрясение ощущалось в Мангистауской области п. Кызан, п.Тушыкудык 2-3 балла.







16 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение в 43 км от Алматы на территории Казахстана. В Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении.



