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На западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

техника Фото: Indiana university
Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал 25 апреля землетрясение на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Землетрясение произошло в 12:25 по-местному времени. Его глубина составила 10 км, говорится в сообщении центра. 

Толчки зафиксировали в 187 км к северо-востоку от Актау и в 104 км к северу от Шетпе.

Как отметили в "СОМЭ" МЧС РК землетрясение ощущалось в Мангистауской области п. Кызан, п.Тушыкудык 2-3 балла.

16 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение в 43 км от Алматы на территории Казахстана. В Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении. 

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