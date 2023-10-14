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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции

в Турции произошло землетрясение Фото: indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на севере Турции, сообщает Zakon.kz.

По его данным, эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от города Болу с населением около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на территории Алматинской области.

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