Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции
Фото: indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на севере Турции, сообщает Zakon.kz.
По его данным, эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от города Болу с населением около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на территории Алматинской области.
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