Иммигрантов назвали ключом к решению проблемы с рождаемостью в Южной Корее

Обращение к рабочей силе иммигрантов может стать решением тяжелого демографического кризиса в Южной Корее, вызванного низким уровнем рождаемости. Об этом заявил профессор экономики из Чикагского университета, Нобелевский лауреат Майкл Кремер, сообщает Zakon.kz.

По словам Майкла Кремера, Южная Корея может предпринять шаги по повышению рождаемости, в то время как в других странах это оказалось непросто, сообщает Yonhap.

"Способ, которым большинство развитых стран с низким уровнем рождаемости поддерживают численность населения трудоспособного возраста, – это миграция. Разрешение миграции в развитые страны может создать большие фискальные и социальные выгоды. Возможно разработать политически обоснованные и экономически выгодные программы". Майкл Кремер

Майкл Кремер привел в пример Гонконг и Сингапур, которые успешно реализовали крупномасштабные специальные визовые программы для иностранных частных домашних работников, которые с меньшей вероятностью вызовут социальные проблемы по сравнению с другими типами миграционных программ.