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Во время тушения пожара в Костанайской области взорвались три газовых баллона

Во время тушения пожара в Костанайской области взорвались три газовых баллона Фото: Zakon.kz
25 апреля в селе Заречное Костанайской области произошел крупный пожар. Предварительная площадь пожара – 250 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Загорелись два одноэтажных дома (один дом нежилой, на стадии строительства). Также загорелся автомобиль Mercedes-Benz и хозяйственные постройки, совмещенные с соседними.

По предварительным данным, во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона. Жертв и пострадавших нет.

"Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего третьего жилого дома на площади в 3 кв. метра. Огнеборцам удалось отбить пламя и спасти жилой дом". ДЧС Костанайской области

На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава. 

В 14:46 объявлена общая локализация. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара.

Уже несколько часов сотрудники ДЧС борются с крупным пожаром. 

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Анастасия Стативкина
МЧС РК Костанайская область
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