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Два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 23:15 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
31 марта текущего года в 21:41 в Есильском районе с. Аксай по улице Гагарина произошел пожар на веранде, пристроенной к частному жилому дому, на площади 30 кв. м, сообщает Zakon.kz.

На место вызова выехали семь спасателей и две единицы техники ДЧС Акмолинской области.

"По прибытии спасатели приступили к тушению очага возгорания, благодаря оперативным действиям вынесли в безопасное место два газовых бытовых баллона. Пожар локализован в 22:16, ликвидирован в 22:40".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 23:15

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что 80 человек эвакуировали в Кокшетау из-за пожара в подъезде.

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