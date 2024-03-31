Два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

31 марта текущего года в 21:41 в Есильском районе с. Аксай по улице Гагарина произошел пожар на веранде, пристроенной к частному жилому дому, на площади 30 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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