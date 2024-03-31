Два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
31 марта текущего года в 21:41 в Есильском районе с. Аксай по улице Гагарина произошел пожар на веранде, пристроенной к частному жилому дому, на площади 30 кв. м, сообщает Zakon.kz.
На место вызова выехали семь спасателей и две единицы техники ДЧС Акмолинской области.
"По прибытии спасатели приступили к тушению очага возгорания, благодаря оперативным действиям вынесли в безопасное место два газовых бытовых баллона. Пожар локализован в 22:16, ликвидирован в 22:40".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Как уточняется, жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что 80 человек эвакуировали в Кокшетау из-за пожара в подъезде.
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