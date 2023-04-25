Казахстанский ученый изобрел технологию для восстановления зубной эмали

Биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали InnoDent, сообщает Zakon.kz.

Открытие помогает лечить кариес на ранней стадии, когда он выглядит, как пятно.

Бауыржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок амелогенин из аминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмаль.

По его словам, если нанести его на зубы на начальной стадии разных видов кариеса, то можно восстановить разрушенную эмаль за месяц. Препарат позволяет восстановить целостную структуру эмали без сверления и препарирования.

"Технология запатентована и экспортируется за рубеж. Его разработку также используют казахстанские клиники в городах Алматы и Астана", – сообщили в пресс-службе АО "Центр международных программ".

Ранее стало известно, что аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые.