Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский ученый изобрел технологию для восстановления зубной эмали

Казахстанский ученый разработал технологию для восстановления зубной эмали Фото: пресс-служба АО "Центр международных программ"
Биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали InnoDent, сообщает Zakon.kz.

Открытие помогает лечить кариес на ранней стадии, когда он выглядит, как пятно.

Бауыржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок амелогенин из аминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмаль.

По его словам, если нанести его на зубы на начальной стадии разных видов кариеса, то можно восстановить разрушенную эмаль за месяц. Препарат позволяет восстановить целостную структуру эмали без сверления и препарирования.

"Технология запатентована и экспортируется за рубеж. Его разработку также используют казахстанские клиники в городах Алматы и Астана", – сообщили в пресс-службе АО "Центр международных программ".

Ранее стало известно, что аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые.

Читайте также

В Китае мужчине вживили чип для алкоголиков

Ученые предупредили об опасности использования антибиотиков в сельском хозяйстве

США планируют использовать ИИ для защиты национальной безопасности

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления