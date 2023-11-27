Использовать коров в качестве доноров зубных имплантов предложили ученые
Как пишет The Guardian, раньше для создания зубных костных трансплантатов использовались кости людей, которые дали согласие при жизни. Теперь вместо них часто можно использовать синтетические материалы, а также ксенотрансплантаты – кости животных.
Ксенотрансплантация – это вид трансплантации, которая подразумевает использование частей животных для трансплантации человеку в условиях дефицита имплантов, усугубившегося из-за пандемии. Австралийский крупный рогатый подходит для этих целей лучше всего, потому что в их анамнезе нет губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьего бешенства).
Они регулярно проходят медицинские проверки, и затем отправляются на убой. Полученный материал отправляется за границу для высокотемпературной обработки, очистки и стерилизации. Затем его возвращают в Австралию, и там он используется для создания биосовместимого имплантата.
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