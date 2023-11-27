Использовать коров в качестве доноров зубных имплантов предложили ученые

Костные коровы, специально выведенные в Австралии, где коровье бешенство отсутствует, могут использоваться вместо людей-доноров для зубных и костных трансплантатов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, раньше для создания зубных костных трансплантатов использовались кости людей, которые дали согласие при жизни. Теперь вместо них часто можно использовать синтетические материалы, а также ксенотрансплантаты – кости животных.

Ксенотрансплантация – это вид трансплантации, которая подразумевает использование частей животных для трансплантации человеку в условиях дефицита имплантов, усугубившегося из-за пандемии. Австралийский крупный рогатый подходит для этих целей лучше всего, потому что в их анамнезе нет губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьего бешенства).

Они регулярно проходят медицинские проверки, и затем отправляются на убой. Полученный материал отправляется за границу для высокотемпературной обработки, очистки и стерилизации. Затем его возвращают в Австралию, и там он используется для создания биосовместимого имплантата.

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