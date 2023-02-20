Аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые

На кафедре фармацевтических технологий КазНМУ им. С. Д Асфендиярова презентовали проект лекарственного препарата из дикорастущего растения Цистанхе солончаковая (Cistanhe salsa O.), сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, после долгих исследований выявлен ряд полезных свойств и широкий спектр применения: одно из них – значительное повышение потенции.



"Растение Цистанхе солончаковая (Cistanche salsa) в Казахстане считается сорняком и по сути никак не используется. Хотя в медицинской литературе оно описывается достаточно давно, а в Китае, Японии и США оно уже широко применяется в качестве лекарственного средства и БАДа". Автор научной работы – профессор кафедры фармацевтических технологий КазНМУ Эльмира Капсалямова

Капсалямова также отмечает, что на мышах были проведены неклинические испытания.

"У тех мышей, которые принимали гранулы Цистанхе - повысилась рождаемость мышек, по сравнению с контрольной группой. Что для нас стало открытием, и мы обратили внимание на повышение эректильной функции у мышей. В Китае уже производят БАДы в этом направлении. Данный феномен требует дополнительного и отдельного изучения, и возможно решение проблемы не только в плане повышения потенции, но и в лечении мужского бесплодия". Эльмира Капсалямова

Врач уточняет, что растение часто можно встретить в пустынных и полупустынных местностях Казахстана.

Но в производственных масштабах лекарственное средство из него производят только за рубежом, хотя само сырье закупают за бесценок именно в Казахстане.

"Так как это растение у нас не зарегистрировано и является по сути сорняком - паразитом саксаула, то у нас за бесценок вывозится в соседний Китай. Если смотреть по ценности, то в Китае он приравнен к корню женьшеня и занесен в Красную книгу". Профессор Капсалямова

Сейчас разработка препарата приостановлена.

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