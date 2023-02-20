Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые

Аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые Фото: pixabay
На кафедре фармацевтических технологий КазНМУ им. С. Д Асфендиярова презентовали проект лекарственного препарата из дикорастущего растения Цистанхе солончаковая (Cistanhe salsa O.), сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, после долгих исследований выявлен ряд полезных свойств и широкий спектр применения: одно из них – значительное повышение потенции.

"Растение Цистанхе солончаковая (Cistanche salsa) в Казахстане считается сорняком и по сути никак не используется. Хотя в медицинской литературе оно описывается достаточно давно, а в Китае, Японии и США оно уже широко применяется в качестве лекарственного средства и БАДа".Автор научной работы – профессор кафедры фармацевтических технологий КазНМУ Эльмира Капсалямова

Капсалямова также отмечает, что на мышах были проведены неклинические испытания.

"У тех мышей, которые принимали гранулы Цистанхе - повысилась рождаемость мышек, по сравнению с контрольной группой. Что для нас стало открытием, и мы обратили внимание на повышение эректильной функции у мышей. В Китае уже производят БАДы в этом направлении. Данный феномен требует дополнительного и отдельного изучения, и возможно решение проблемы не только в плане повышения потенции, но и в лечении мужского бесплодия".Эльмира Капсалямова

Врач уточняет, что растение часто можно встретить в пустынных и полупустынных местностях Казахстана.

Но в производственных масштабах лекарственное средство из него производят только за рубежом, хотя само сырье закупают за бесценок именно в Казахстане.

"Так как это растение у нас не зарегистрировано и является по сути сорняком - паразитом саксаула, то у нас за бесценок вывозится в соседний Китай. Если смотреть по ценности, то в Китае он приравнен к корню женьшеня и занесен в Красную книгу". Профессор Капсалямова

Сейчас разработка препарата приостановлена.

23 декабря 2022 года в Минздраве Казахстана рассказали, пересмотрят ли цены на лекарства.

Читайте также

Загадочные радиосигналы из космоса уловили астрономы

Как COVID-19 может повлиять на сердце, выяснили ученые

Разлом земли после землетрясения в Турции и Сирии нанесли на карту

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления