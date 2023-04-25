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Законодательство РК

Комплексный план борьбы с наркобизнесом обсудил Совет по молодежной политике

встреча Фото: akorda.kz
Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Совета по молодежной политике при президенте РК с руководителями центральных госорганов по обсуждению проекта Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была озвучена на площадке Совета по молодежной политике при президенте РК в августе 2022 года.

В сентябре 2022 года президент в своем Послании озвучил вопрос противодействия "синтетике" как один из приоритетов государственной политики. Более того, глава государства включил этот вопрос в свою предвыборную программу.

В рамках реализации этих стратегических документов правительством в настоящее время ведется работа над комплексным планом борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. В эту работу активно вовлечены члены Совета.

встреча

Фото: akorda.kz

Так, в ходе текущей встречи вместе с членами Совета приняли участие руководство министерств внутренних дел, здравоохранения и просвещения, которые рассказали о проводимой работе, направленной на борьбу и противодействие распространению синтетических наркотиков, вопросам профилактики и лечения наркомании в рамках разработки комплексного плана.

По итогам рабочей встречи были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.

Ранее депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками.

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