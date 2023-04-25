Жительница Семея рассказала подробности нападения стаи собак на ее дочь

Восьмилетнюю Сафину покусала стая бродячих собак. Девочка получает уколы от бешенства. Кроме того, с ребенком работает психолог, сообщает Zakon.kz.

Мать пострадавшей девочки рассказала подробности нападения телеканалу "Астана". Как выяснилось, они шли в магазин, когда на них налетела стая собак. Одна буквально вгрызлась в ребенка: начала кусать руки и лицо. Женщина накрыла собой малышку, а прохожие уже отбили их от агрессивных псов.

"Мы испытали ни стресс, ни шок, а даже ужас испытали. Это было очень страшно, когда ты идешь и теперь осознаешь, что ты не можешь защитить своего ребенка. Мы не можем выйти из дома в магазин, ну куда это годится, мы в каком веке живем. Что еще должно произойти, чтобы начали делать акимат, служба отлова. Мы обращались я не знаю, кто нам поможет, потому что жалоб очень много". Мама пострадавшей девочки Регина Саркулова

Жители микрорайона говорят, что после этого случая провожают и встречают своих детей со школы и тренировок. Да и сами опасаются нападения псов. Семейчане опасаются, что история с нападением может повториться. И что будет, если рядом не окажется взрослых? Многие также отмечают, что среди опасной своры не только бродячих, но и домашние собаки. Горожане считают, что их хозяев давно пора привлечь к ответственности.

"У нас у всех детки маленькие, даже не маленькие, просто мы боимся ходить выпускать. Вот внука держу рядом, я с ним гуляю, потому что на собаке, на лбу не написано, что у них там агрессия или что? Но еще беда в том, что собаки все при хозяевах. Хозяева их отпускает бегать они делают нужду. Они чьи-то надо искать хозяев". Жительница Семея Ильгиза Ножина

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят изменить правила содержания и выгула домашних животных.