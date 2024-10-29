В Караганде отреагировали на видео со стаей бродячих собак

28 октября на видео со стаей бродячих собак поступила обратная связь от ветеринарной организации, сообщает Zakon.kz.

Руководство КГП на ПХВ "Карагандинская городская ветеринарная станция" оставило сообщение под видео, опубликованном в Telegram-канале "Вечерняя Караганда".

"Обращение зарегистрировано для принятия соответствующих мер. Бродячие собаки без агрессивного поведения и не представляющие опасность, после проведения вакцинации, стерилизации будут выпущены обратно", – говорится в сообщении.

26 октября появилось видео со стаей бродячих собак, которые по мнению большинства карагандинцев представляют для них серьезную опасность. Особенно в темное время суток.