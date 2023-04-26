Возраст - не помеха: в Белом доме прокомментировали претензии к возрасту Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что несмотря на свой возраст на посту президента Джо Байден смог добиться исполнения всех поставленных задач, сообщает Zakon.kz

По словам Карин Жан-Пьер, которые приводит РИА Новости, претензии к возрасту Байдена звучали и раньше.

"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", - сказала Жан-Пьер на брифинге.

Однако Жан-Пьер затруднилась ответить на вопрос о том, намерен ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока. "Это ему решать", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, накануне Джо Байден объявил о своем решении принять участие в президентских выборах в 2024 году.

На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.