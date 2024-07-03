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Байден дал понять, что он остается в президентской гонке

Байден дал понять, что он остается в президентской гонке, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 03:37 Фото: Instagram/joebiden
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что действующий президент США Джо Байден лично опроверг сообщения о планах отказаться от гонки, передает Zakon.kz.

"Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь". Это пришло напрямую от него", - цитирует РИА Новости Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что демократы хотят заменить Байдена на президентских выборах США.

Американцы посчитали, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с его предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

В конце февраля 81-летний Байден прошел регулярный медосмотр. В заключении его лечащего врача отмечалось, что здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США. Пресс-секретарь Белого дома уточняла, что осмотр не включал в себя проверку умственных способностей американского лидера.

Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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