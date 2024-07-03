Байден дал понять, что он остается в президентской гонке
"Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь". Это пришло напрямую от него", - цитирует РИА Новости Карин Жан-Пьер.
Ранее сообщалось, что демократы хотят заменить Байдена на президентских выборах США.
Американцы посчитали, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с его предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
В конце февраля 81-летний Байден прошел регулярный медосмотр. В заключении его лечащего врача отмечалось, что здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США. Пресс-секретарь Белого дома уточняла, что осмотр не включал в себя проверку умственных способностей американского лидера.
Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.