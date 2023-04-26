Бывший врач Белого дома потребовал от Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от выборов

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности или вообще отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Ронни Джексон неоднократно задавался вопросом о том, обладает ли 80-летний президент когнитивными способностями, чтобы быть главнокомандующим. Он возобновил призывы к психиатрической экспертизе президента после того, как Байден заявил о выдвижении своей кандидатуры, сообщает New York Post.



Бывший врач Белого дома выдвинул свои требования в письме, которое в настоящее время распространяется среди республиканцев Конгресса в попытке заручиться поддержкой, прежде чем его направят Байдену.

"Мы призываем вас либо немедленно уйти в отставку и отказаться от участия в перевыборах, либо пройти клинически обоснованную когнитивную экспертизу и сделать эти результаты достоянием общественности. Когда вы впервые объявили о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, возникли вопросы и опасения относительно ваших когнитивных способностей. Эти опасения только усилились, потому что ваш умственный упадок и забывчивость стали более очевидными с момента вашего избрания". Из письма Ронни Джексона

В письме Джексон вспомнил все курьезы, которые происходили с Байденом во время публичных выступлений, – спотыкания, запинания в речи, потеря хода мыслей и растерянность.

Ронни Джексон был врачом в Белом доме во время президентства Дональда Трампа и Барака Обамы. В июне 2021 года он написал аналогичное письмо, которое подписали более десятка других республиканцев. В феврале 2022 года Джексон вновь повторил эти призывы и попросил Байдена "последовать примеру Трампа".

Белый дом неоднократно выступал в защиту Байдена и его здоровья. Врач Байдена, доктор Кевин О'Коннор, в начале 2023 года выдал заключение о состоянии здоровья Байдена, согласно которому президент США был здоров.