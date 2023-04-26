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Иностранку убили в Алматинской области

убийство, ДП Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Тело 26-летней гражданки Узбекистана нашли в номере одной из гостиниц на территории Карасайского района Алматинской области. Инцидент произошел 20 апреля, сообщает Zakon.kz.

убийство

Фото: Instagram/baurzhan__alenov

Как сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области полковник Бауржан Аленов, уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Карасайского района по статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство".

"Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по горячим следам был задержан 34-летний гр. П.", – отметил Аленов.
Алматинская область

Фото: Instagram/baurzhan__alenov

Подозреваемый находится под стражей. Ход расследования по уголовному делу взят на контроль начальника ДП.

23 апреля в сгоревшей квартире в городе Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм. Женщина погибла от ножевых ранений. Вероятно, пожар был устроен с целью скрыть убийство.

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Ирина Лукичева
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