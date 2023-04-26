Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ

Завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, выявленных Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Кызылординской области, материалы направлены в суд, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 28-летний житель Кызылорды обвиняется в хранении и реализации фальшивых банкнот номиналом в 20 тыс. тенге на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей.



"Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачу он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину", – говорится в сообщении.

Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

За данные уголовные деяния в УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

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