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Форвард "Жироны" Кастельянос оформил покер в ворота лучшего футбольного клуба мира

Футбол 4 мяча Реал Фото: Instagram/tatycastellanos11
Скромный испанский клуб "Жирона" поверг в шок футболистов знаменитого "Реала", обыграв их на своем поле со счетом 4:2. Автором всех четырех забитых мячей в ворота мадридского суперклуба стал нападающий хозяев поля Валентин Кастельянос, сообщает Zakon.kz.

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Победитель Лиги чемпионов последнего сезона и клубный чемпион мира "Реал" пропустил четыре гола от одного футболиста в испанском первенстве впервые за последние 76 лет. Этим игроком стал форвард "Жироны" Валентин Кастельянос, который оформил покер в поединке с "галактикос" в рамках игр 31-го тура Ла Лиги. 

"Вечер мечты, играли против одних из лучших, никогда не мог себе такое представить. Наслаждаюсь победой вместе с нашими болельщиками, моей семьей, фанатами в Аргентине, которые всегда поддерживают меня. Забить "Реалу" было мечтой, а забить им четыре мяча – такого я даже не представлял. Очень рад, что победили, рад за всех, за болельщиков, за партнеров".Валентин Кастельянос, игрок Жироны


Это первый покер в ворота "Реала" в рамках данного турнира с 1947 года, когда пять голов "сливочным" забил Эстебан Эчаваррия.

За всю историю Ла Лиги это пятый покер в ворота королевского коллектива. Еще одним достижением может похвалиться поляк Роберт Левандовски, который забил 4 мяча "Реалу" в Лиге чемпионов-2013, когда защищал честь дортмундской "Боруссии". 

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