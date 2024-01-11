Гризманн объявлен лучшим снайпером в истории клуба "Атлетико"

Французский полузащитник и нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Антуан Гризманн стал единоличным лидером по забитым мячам в составе испанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

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К этому часу копилка его голов в майке "Атлетико" дошла до 174-х. Данного рекорда француз достиг после забитого мяча в ворота мадридского "Реала" накануне, во время матча Суперкубка Испании. До этого он делил первое место с легендарным Луисом Арагонесом, у них было по 173 взятий ворот.

𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.

¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!

✍🏼 @AntoGriezmann



❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

В поединке с королевским клубом Гризманн отличился на исходе первого тайма, сравняв счет – 2:2. Но, все же, его гол не позволил "Атлетико" праздновать итоговый успех. "Реал" вырвал победу в добавленное время – 5:3, и вышел в финал Суперкубка Испании.

Антуан Гризманн официально стал игроком "Атлетико" 28 июля 2014 года, но спустя пять лет перешел в "Барселону". Однако 31 августа 2021 года "матрасники" объявили о возвращении Антуана, тогда он заключил новый контракт до 2026 года.

Сейчас французский футболист ярко проявляет себя в испанском первенстве, где занимает пятое место в списке лучших бомбардиров, в его активе 11 голов.