Водитель погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Актюбинской области. Трагедия произошла ночью 25 апреля вблизи поселка Маржанбулак, на месте погиб водитель, сообщает Polisia.kz.

66-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на 701 км автодороги Самара – Шымкент не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Estima под управлением 26-летнего водителя.

Водитель автомашины Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира Toyota госпитализированы в МОБ Актобе.

Начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 345 УК РК.

Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области 23 апреля.

