Водитель погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области
Фото: polisia.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Актюбинской области. Трагедия произошла ночью 25 апреля вблизи поселка Маржанбулак, на месте погиб водитель, сообщает Polisia.kz.
66-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на 701 км автодороги Самара – Шымкент не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Estima под управлением 26-летнего водителя.
Водитель автомашины Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира Toyota госпитализированы в МОБ Актобе.
Начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 345 УК РК.
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области 23 апреля.
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