Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области

Смертельное дорожно-траснпортное происшествие (ДТП) произошло на трассе в Актюбинской области. За несколько часов до трагедии стражи порядка провели профилактическую беседу с водителем, сообщает Zakon.kz.

Toyota Alphard перевернулась на трассе Актобе – Орск 5 июня примерно в 15.00. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще одного госпитализировали.



В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области уточнили, что водитель официально перевозил пассажиров из Актобе в российский город Орск.

"За несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но, несмотря на это, водитель пренебрег советами полицейских". Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения". Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

3 июня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопедиста и внедорожника на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 двигался по Жансугурова в северном направлении. По словам водителя внедорожника, он, завершая маневр, повернул на улицу Жумабаева, и в этот момент в него на полном ходу врезался мопед.