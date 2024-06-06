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Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области

Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:10 Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Смертельное дорожно-траснпортное происшествие (ДТП) произошло на трассе в Актюбинской области. За несколько часов до трагедии стражи порядка провели профилактическую беседу с водителем, сообщает Zakon.kz.

Toyota Alphard перевернулась на трассе Актобе – Орск 5 июня примерно в 15.00. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще одного госпитализировали.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области уточнили, что водитель официально перевозил пассажиров из Актобе в российский город Орск.

"За несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но, несмотря на это, водитель пренебрег советами полицейских".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

3 июня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопедиста и внедорожника на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 двигался по Жансугурова в северном направлении. По словам водителя внедорожника, он, завершая маневр, повернул на улицу Жумабаева, и в этот момент в него на полном ходу врезался мопед.

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