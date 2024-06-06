Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
Toyota Alphard перевернулась на трассе Актобе – Орск 5 июня примерно в 15.00. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще одного госпитализировали.
В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области уточнили, что водитель официально перевозил пассажиров из Актобе в российский город Орск.
"За несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но, несмотря на это, водитель пренебрег советами полицейских".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
"Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области
3 июня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопедиста и внедорожника на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 двигался по Жансугурова в северном направлении. По словам водителя внедорожника, он, завершая маневр, повернул на улицу Жумабаева, и в этот момент в него на полном ходу врезался мопед.