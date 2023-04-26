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Когда в Алматы запустят фонтаны

Когда в Алматы запустят фонтаны Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы ведется подготовительная работа по запуску фонтанов. Их очистят от мусора, отрегулируют форсунки и проверят работу освещения, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, всего в Алматы насчитывается 150 фонтанов, из них только 64 находятся в коммунальной собственности.

"Открытие сезона по новым правилам намечено на 1 мая. Работать они будут по 1 октября ежедневно с 8:00 до 23:00".Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве подчеркнули, что купание в фонтанах категорически запрещено. Для этого устанавливаются щиты с предупреждающими надписями.

"Использовать оборудование фонтана с поврежденной электроизоляцией категорически запрещено. Не рекомендуется включение фонтана до полной очистки воды", – напомнили в пресс-службе акимата южной столицы.

10 апреля 2023 года стало известно, что акимат Алматы принял постановление "Об утверждении Правил по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города Алматы".

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Правила: как должны работать фонтаны в Алматы

Как отмечается, правила распространяются на фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности города, в отношении иных фонтанов носят рекомендательный характер.

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