Когда запустят фонтаны в Астане и Алматы
Фото: pixabay
Фонтаны начнут радовать жителей Алматы и Астаны с 1 мая 2024 года. А пока, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе городских акиматов, идут подготовительные работы: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.
Согласно сообщению столичного акимата:
"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны".
Всего, отмечают специалисты, в городе подключат свыше 50 фонтанов.
В Алматы аналогичная история. По данным акимата, в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" фонтаны запустят также 1 мая.
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В 2023 году специалисты Управления экологии и окружающей среды рассказывали, что Алматы украшают 150 фонтанов. Все они работают с 1 мая по 1 октября с 8:00 до 23:00.
Ранее стало известно, что в Наурызбайском районе Алматы реконструируют набережную реки Каргалы, которая простирается на 7,7 километра. Специалисты очистят русла реки, а также создадут прогулочную зону.
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