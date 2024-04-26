Когда запустят фонтаны в Астане и Алматы

Фонтаны начнут радовать жителей Алматы и Астаны с 1 мая 2024 года. А пока, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе городских акиматов, идут подготовительные работы: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.

Согласно сообщению столичного акимата:

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны".

Всего, отмечают специалисты, в городе подключат свыше 50 фонтанов.

В Алматы аналогичная история. По данным акимата, в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" фонтаны запустят также 1 мая.

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В 2023 году специалисты Управления экологии и окружающей среды рассказывали, что Алматы украшают 150 фонтанов. Все они работают с 1 мая по 1 октября с 8:00 до 23:00.

Ранее стало известно, что в Наурызбайском районе Алматы реконструируют набережную реки Каргалы, которая простирается на 7,7 километра. Специалисты очистят русла реки, а также создадут прогулочную зону.