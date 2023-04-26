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В Усть-Каменогорске огонь повредил пять балконов

В Усть-Каменогорске огонь повредил пять балконов Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске 26 апреля загорелась квартира. Сильный дым из окна квартиры на втором этаже по ул. Битибаева заметили очевидцы, которые сообщили об этом в службу пожаротушения, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, огонь быстро распространялся по балконам вышерасположенных этажей, густой, черный дым окутывал весь подъезд. Пожарные прибыли к месту происшествия в течение 6 минут.

"Пожарные спасли семь человек, двое из которых – инвалиды и двое детей. Некоторых жителей выносили на руках. Спасатели также помогли эвакуироваться из задымленного подъезда пяти гражданам. В квартире, где был очаг пожара, мужчине 1952 г. р. с ожогами была оказана первая медицинская помощь врачами Центра медицины катастроф и скорой помощи, он был госпитализирован... Огонь повредил порядка пяти балконов".Пресс-служба ДЧС ВКО

Для полной ликвидации пожара на площади 55 кв. м спасателям понадобилось 40 минут.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении".Пресс-служба ДЧС ВКО

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники.


В ДЧС ВКО попросили граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не курите в квартирах и на балконах;
  • не загромождайте помещения балконов горючими материалами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;
  • всегда закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры;
  • имейте в квартире первичные средства пожаротушения;
  • по возможности застеклите балконы и лоджии, не оставляйте без присмотра открытые форточки;
  • не бросайте окурки сигарет с балконов и лоджий.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту позволит избежать пожара. При пожаре сообщайте по номерам "101" или "112".

25 апреля 2023 года в Астане крупный пожар разгорелся за рынком "Шарын" – на открытой территории горели складированный мусор и четыре 40-тонных контейнера. Спасатели выехали на место происшествия в 13:29. Пожар был локализован в 14:01 и полностью ликвидирован в 16:43.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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