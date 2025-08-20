#АЭС в Казахстане
Происшествия

35-летнего мужчину на руках вынесли из задымленного дома в Усть-Каменогорске

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 21:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Усть-Каменогорске очевидцы заметили дым из квартиры на третьем этаже в многоэтажке, расположенной по ул. А. Кашаубаева, и вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие подразделения ДЧС проникли в жилое помещение, где горела мебель на площади 2 кв. м. В целях безопасности из задымленного подъезда по лестничному маршу пожарные эвакуировали девять жителей.

"Из охваченной сильным дымом квартиры спасатели вынесли на руках мужчину, 1990 года рождения, которого передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. После оказания помощи пострадавший был госпитализирован в медучреждение", – рассказали в министерстве.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать небрежности при обращении с огнем, своевременно устранять нарушения, которые могут привести к пожару.

Ранее сообщалось, что два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
