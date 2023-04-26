Краснокнижные тюльпаны зацвели в Барсакельмесском заповеднике

В Аральском районе Кызылординской области зацвели тюльпаны Борщова, которые занесены в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, тюльпаны Борщова зацвели в Барсакельмесском заповеднике.

Тюльпаны Борщова – это эндемичное растение Приаралья, названное в честь российского ботаника Ильи Григорьевича Борщова. Данный вид тюльпана встречается в Барсакельмесском заповеднике, цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне. Плод представляет собой трехклеточный многосемянный стручок.

"В мире существует более 3 тыс. сортов тюльпанов. В нашей стране произрастает 35 видов, 18 из них занесены в Красную книгу Казахстана, в том числе и тюльпан Борщова". Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира

12 апреля 2023 года сообщалось, что редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистауской области. "Цветок пустыни" – тюльпан согдийский – попал в объектив фотоаппарата биолога Малика Нукусбекова, который поехал в Мангистау, чтобы застать цветение растения.

