Зарплаты работников природоохранных учреждений Казахстана повысят в два раза

C 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада, сообщает Zakon.kz.

По данным Минэкологии РК, ранее вопрос повышения заработной платы предусматривался в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека, сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

"Министерством совместно с представителями работодателей и профсоюзов работников лесного хозяйства было также выработано решение до 2025 года увеличить в два раза заработные платы вспомогательному персоналу и внештатным работникам природоохранных организаций (с 1 июля 2023 года – на 70%, с 1 января 2024 года – на 85% и с 1 января 2025 года – на 100%)". Пресс-служба МЭПР РК

Таким образом, повышение заработных плат будет распространяться в том числе на работников финансовых, организационных и производственно-хозяйственных отделов, водителей, трактористов, уборщиков производственных и административных помещений и на временных и сезонных рабочих, занятых на лесовосстановительных, лесоохранных и лесохозяйственных работах.

Новость по теме Работникам природоохранных учреждений Казахстана повысят зарплату с 1 июля

13 марта 2023 года стало известно, что постановлением правительства РК подготовлен проект, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.