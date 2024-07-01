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Законодательство РК

Работникам лесных и природоохранных учреждений повысили зарплату

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, огонь, пламя в лесу, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 08:32 Фото: Министерство обороны РК
Порядка 8,5 млрд тенге предусмотрено в бюджете для повышения зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля текущего года работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В частности, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства РК "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Согласно документу до 100% надбавку к должностному окладу получат:

  • работники лесных пожарных станций;
  • лесных учреждений;
  • природоохранных и лесоустроительной организаций.

Среди них – лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки.

Также повысятся оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны. На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере 8 480,1 млн тенге.

Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников. Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.

Недавно стала известна сумма, выделенная правительством на восстановление электросетей в ЗКО.

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