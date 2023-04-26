Упростить процедуру установления инвалидности для онкобольных в Казахстане предлагает депутат

Депутат Мажилиса Динара Наумова просит правительство упростить процедуру установления инвалидности для онкобольных в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Наумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, ссылаясь на данные Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, сообщила, что ежегодно в стране более 35 тысяч человек заболевают раком, умирают более 14 тысяч человек, на учете состоят 200 тысяч казахстанцев.

"В динамике за последние 20 лет онкологическая заболеваемость увеличилась в среднем на 25%. В стране смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает третье место. Несмотря на принимаемые государством меры, все еще не достигнут прогресс в борьбе с этой болезнью и требует усиленной работы в данном направлении", – заявила она.

Указала она и на проблемы в части реализации прав лиц с онкологическими заболеваниями. Так, по ее данным, граждан возмущает тот факт, что лицам с онкологическими заболеваниями не предоставляются услуги реабилитации. Такая дискриминация, отметила депутат, напрямую нарушает конституционные права граждан с онкологией, в том числе имеющих инвалидность.

"Отдельно хотелось бы отметить процесс присвоения инвалидности лицам с онкологией, который вызывает очень много нареканий у населения. Согласно статистике, в стране более 40 тысяч онкобольных имеют инвалидность, из них только у 16 тысяч (40%) инвалидность бессрочная. Остальные 60% онкобольных ежегодно вынуждены доказывать свою инвалидность, несмотря на то, что многие лишены или частично лишены отдельных органов. Общеизвестно, что в случае неподтверждения инвалидности онкобольные лишаются всех льгот, предусмотренных законодательством", – заявила депутат.

Также, по ее словам, из-за последних изменений в протоколах лечения пациентам приходится сдавать анализы каждый раз перед получением химиотерапии.

"Складывается впечатление что сотрудники системы здравоохранения защищают свои действия, чтобы избежать ответственности. И без того ослабленный и измученный болезнью организм может дать сбой, не выдержав постоянных болезненных процедур, результаты которых приходится ждать еще некоторое время, а ведь при лечении каждая секунда дорога", – подчеркнула Динара Наумова.

В этой связи она предлагает создать рабочую группу для всестороннего изучения проблем онкобольных и внести конкретные предложения по защите их прав, а также разработать программу санаторно-курортной реабилитации лиц с онкологическими заболеваниями с учетом медицинских противопоказаний по всем видам онкозаболеваний.

Указала она и на необходимость пересмотреть законодательство об установлении инвалидности на предмет упрощения и возможно даже упразднения некоторых бизнес-процессов и протоколов лечения.

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