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Законодательство РК

Депутат о квартирах для сирот: Получат жилье только через 120 лет

Казахстан сироты жилье Фото: parlam.kz
По подсчетам мажилисвумен Ирины Смирновой, при текущем положении дел сироты, стоящие в очереди на жилье, получат его только через 120 лет, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в стране 62 351 человек, являющиеся сиротой, ставшие уже взрослыми, стоят в очередях на жилье. За весь период независимости выделено 8444 квартиры. Это не только бесплатное жилье, но и то, что приходится выкупать.

"То есть даже те, кто стоит в очереди сегодня, при таком положении дел получит жилье или право его выкупить по различным программам только через 120 лет! Вместе с тем сведения об обнаружении 1,5 тысячи квартир в небольшом Петропавловске, факты незаконного распределения жилья, предназначенного для социально уязвимых категорий граждан, госслужащим в Караганде, и другие сведения наталкивает на мысль, что жилье для сирот есть, но выпускать его из рук чиновники не хотят".Ирина Смирнова

Депутат считает это несправедливым и предлагает в срочном порядке рассмотреть возможность обеспечения жильем сирот через применение жилищных ваучеров, прямого обеспечения жильем, арендным жильем с правом приватизации и других методов.

"Государство должно вернуть долг своим детям. Кроме того, уверены, что из возвращенных в страну в последнее время 670 млрд тенге, незаконно выведенных за рубеж, будут найдены возможности обеспечения жильем сирот в кратчайшие сроки".Ирина Смирнова

Обеспечение жильем – пожалуй, самая злободневная проблема для сирот. В 2021 году костанаец Мурат Нурканов, выпускник детского дома, создал группу "Дети-сироты Казахстана: очередь на жилье", после переименовал ее в "Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей: очередь на жилье Казахстан". Сегодня в нее входит 380 человек, большая часть из которых – сироты из разных городов страны. Как он отмечает, группа была создана, чтобы собрать как можно больше бывших воспитанников детских домов, чтобы они могли общаться и вместе отстаивать свои права.

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