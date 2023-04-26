Матчи Лиги чемпионов УЕФА по футболу могут пройти в США

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объявил о возможном проведении игр самого престижного клубного турнира мира, Лиги чемпионов, на территории США, сообщает Zakon.kz.

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Президент UEFA высказался о проведении матчей Лиги чемпионов за океаном для американских фанатов футбола в интервью британскому журналисту Роджеру Беннетту. В частности, Александер Чеферин не исключил, что некоторые матчи ЛЧ могут пройти за пределами Европы.

"Это возможно, начали обсуждать эту идею ранее. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, через год – в Лондоне, а потом – в Мюнхене. Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе смотрят игры НБА". Александр Чеферин, глава УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин также назвал США перспективным футбольным рынком в плане коммерческих доходов.



"Это очень важный перспективный рынок в будущем. Мы очень хорошо продаем права, в Штатах коммерциализация совсем другая по сравнению с Европой. Американцы в этом гораздо талантливее, чем европейцы. Мы перераспределяем 97% денег в пользу клубов и стран. Конечно, наши доходы огромны, и я хочу, чтоб они росли еще. Меня удивило то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА". Александр Чеферин

В 2022 году УЕФА подписал шестилетнее соглашение на 1,5 миллиарда долларов с некоторыми американскими телекомпаниями на показ европейских клубных соревнований, включая Лигу чемпионов.



Данный контракт, который вступит в силу в будущем году, также распространяется на матчи Лиги Европы и Лигу конференций. Его годовая стоимость составляет 250 миллионов долларов, что значительно больше, чем предыдущий пакет УЕФА для трансляций в США, который приносил 100 миллионов долларов за сезон.