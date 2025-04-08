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Спорт

Кто открывает стадию четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА-2025

Футбол Расписание 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:21 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 9 апреля стартуют первые четвертьфинальные матчи самого престижного клубного турнира Европы по футболу – Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

На обозрение фанатам футбола будут представлены два поединка стадии 1/4 финала. Лондонский "Арсенал" примет у себя дома действующего чемпиона турнира – мадридский "Реал". 

"В этом турнире очень важен опыт. Когда у вас достаточно опыта, вы не боитесь таких матчей, этого давления. Очень важно наличие в составе игроков, которые привыкли к такой обстановке".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

В другом поединке мюнхенская "Бавария" сыграет дома с итальянским "Интером".  

"Мы постараемся сыграть в свой футбол – создать проблемы для "Интера". Они знают, как действовать на разных этапах матча, и являются одной из сильнейших команд. Мюллер мотивирован, как и вся команда. Ему не понадобится какая-то особая мотивация, потому что участвовать в таких матчах хотят все".Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Здесь стоит заметить, что миланский коллектив в официальных соревнованиях не обыгрывал немецкую дружину вот уже 14 лет.

"Матч будет непростым, здесь прекрасный стадион, знаем, как много работали, чтобы попасть сюда, и будем использовать свои шансы. У "Интера" все хорошо, но есть несколько травм, как и у всех команд. Сейчас наши мысли сосредоточены на Лиге чемпионов. "Бавария" – опытная команда, которая прессингует. Они являются одними из главных фаворитов турнира наряду с "Реалом", но мы приехали сюда, чтобы провести отличную игру".Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги

Встреча "Арсенал" – "Реал" и "Бавария" – "Интер" начнется 9 апреля в 00:00 по казахстанскому времени. Ответные игры в этих парах пройдут 17 апреля.

Начиная с матча против лондонского клуба, штатным пенальтистом у "сливочных" теперь будет французский нападающий Килиан Мбаппе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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