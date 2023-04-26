В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: wikimedia

В провинции Адана на юге Турции 26 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом говорится на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), сообщает Zakon.kz.

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