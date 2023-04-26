В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Фото: wikimedia
В провинции Адана на юге Турции 26 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом говорится на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), сообщает Zakon.kz.
Толчки зафиксированы в 07:48 по местному времени (10:48 по времени Астаны)
Эпицентр землетрясения находился в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 7 км, сообщает АFAD.
22 апреля стало известно, что количество жертв землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, выросло до 50 783 человек.
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