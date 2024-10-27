Землетрясение произошло на юге Турции

На юге Турции в провинции Адана 27 октября зафиксировано землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки произошли в районе Козан в 22:07 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 20 километров.

Ранее сообщалось, что подземные толчки зафиксированы в 30 км на запад от села Лепсы в Жетысуской области.

