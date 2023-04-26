Казахстанцы должны банкам более 1 трлн тенге

Депутат мажилиса Ерлан Стамбеков указал на проблему закредитованности населения. По его данным, объем просроченной задолженности в портфеле банков на 1 марта достиг 1 трлн 110 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Стамбеков в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова обратил внимание на проблему закредитованности населения.

"Уровень и объем просроченных обязательств наших граждан превышает все мыслимые пределы. Только вдумайтесь, за 2022 год, по данным Нацбанка, объем просроченной задолженности в портфеле банков с 1 января прошлого года по 1 января текущего года только по физическим лицам вырос на 45%, с 609 млрд тенге до 883 млрд тенге, а на 1 марта прирост составил 26% и достиг 1 трлн 110 млрд тенге, из которых объем просроченных займов, по которым нет оплаты более 90 дней, составил 45% от общего объема просроченных займов, или 504 млрд тенге, и это без статистики по ломбардам, кредитным товариществам, МФО и коллекторским агентствам", – заявил он.

Более того, по его словам, сегодня также сложился почти черный рынок купли-продажи проблемного ссудного портфеля между финансовыми организациями и коллекторскими агентствами без участия самого заемщика.

"У нас в стране исчезает практика признания кабальных сделок недействительными, вследствие чего люди вынужденно выплачивают непосильные кредиты без права оспаривания. Микрофинансовые организации зарабатывают сотни миллионов, выдавая мелкие займы, ловко используя такой инструмент, как гарантия продления, когда в некоторых случаях гражданин, оформивший 100 тыс. тенге, отдает через такой инструмент до 500 тыс. тенге сверху. Получается, что таким образом у нас узаконено рэкетирское право финансового беспредела", – подчеркнул мажилисмен.

Не способствует, по его оценке, решению проблемы и принятый недавно закон "О банкротстве физических лиц", так как на сегодняшний день подано 46 тыс. заявлений на банкротство, из которых приняли только 5 тыс., а отказано 32 тысячам граждан.

"Ситуации с кредитами и просрочками каждый день давят на наших соотечественников, это подлинное экономическое рабство, в котором оказались миллионы наших граждан. Пора наконец от слов переходить к реальным изменениям в этой сфере. В противном случае мы своими руками создаем предпосылки, когда, перефразируя К. Маркса, можно констатировать: скоро нашим гражданам будет нечего терять, кроме своих кабальных кредитов и хитро-сложно-придуманных обязательств", – резюмировал Ерлан Стамбеков.

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