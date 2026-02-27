Сколько денег должны казахстанцы банкам
Население продолжает наращивать долги
По данным Нацбанка РК, на 1 февраля 2026 года кредиты населению достигли 24,81 трлн тенге. Год назад показатель составлял 20,68 трлн. Рост – более 4,1 трлн тенге, или почти 20% за год.
За январь прирост практически остановился – плюс около 38 млрд тенге. Это естественная коррекция по сравнению с сильным декабрем.
Структура розничного портфеля показывает ключевую тенденцию:
- потребительские кредиты – 16,66 трлн тенге;
- ипотека – 6,98 трлн тенге.
За год потребкредиты выросли более чем на 2,9 трлн тенге. Ипотека прибавила около 0,9 трлн. То есть две трети розничного портфеля – необеспеченные займы. Именно здесь сосредоточен основной рост.
Бизнес растет медленнее
Кредиты бизнесу на 1 февраля 2026 года составили 18,23 трлн тенге против 15,28 трлн год назад. Прирост – около 3 трлн тенге, или 19%.
За январь также зафиксировано снижение – минус 287 млрд тенге к началу года.
Важно, что в структуре бизнеса быстрее всего растет сегмент малого предпринимательства. Его портфель увеличился за год с 7,16 до 8,0 трлн тенге. Крупный бизнес вырос с 5,94 до 7,29 трлн.
Валютный риск минимален
Кредиты населению практически полностью номинированы в тенге. Валютная часть сократилась до символических 2,6 млрд тенге.
У бизнеса доля займов в иностранной валюте выше – около 5,4 трлн тенге, однако основной объем также приходится на национальную валюту. Система остается устойчивой к валютным колебаниям.
Фото: Zakon.kz
Что изменилось в системе?
По сравнению с началом 2025 года ситуация характеризуется тремя особенностями:
- Первое – портфель вырос почти на 20%. Это опережает темпы роста экономики.
- Второе – население остается главным получателем новых кредитов. Розница увеличивается быстрее корпоративного сегмента.
- Третье – основная нагрузка приходится на потребительские займы.
Если обобщить данные за несколько лет, то видно, что с января 2022 года общий объем кредитов вырос с 20,5 до 43 трлн тенге – более чем в два раза.
За этот период:
- розничный портфель увеличился с 10 до 24,8 трлн тенге;
- бизнес-кредиты выросли с 10,5 до 18,2 трлн;
- ипотека росла стабильно и без резких скачков – с 3,27 до 6,98 трлн;
- потребительские займы увеличились с 6,1 до 16,6 трлн тенге – почти в 2,7 раза.
Таким образом, структура кредитования изменилась: доля населения стала заметно выше доли бизнеса. На начало 2026 года банковская система остается в фазе расширения, годовой рост близок к 20%.
Ключевая особенность – быстрый рост розничного кредитования, прежде всего потребительского. Именно от устойчивости доходов населения будет зависеть качество портфеля в ближайшие годы.
