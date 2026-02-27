Сколько денег должны казахстанцы банкам

Объем кредитов банковского сектора экономике на 1 февраля 2026 года составил 43,0 трлн тенге. Год назад показатель был 35,96 трлн тенге. Таким образом, за 12 месяцев портфель вырос более чем на 7 трлн тенге, или почти 20%, сообщает Zakon.kz.

Население продолжает наращивать долги

По данным Нацбанка РК, на 1 февраля 2026 года кредиты населению достигли 24,81 трлн тенге. Год назад показатель составлял 20,68 трлн. Рост – более 4,1 трлн тенге, или почти 20% за год.

За январь прирост практически остановился – плюс около 38 млрд тенге. Это естественная коррекция по сравнению с сильным декабрем.

Структура розничного портфеля показывает ключевую тенденцию:

потребительские кредиты – 16,66 трлн тенге;

ипотека – 6,98 трлн тенге.

За год потребкредиты выросли более чем на 2,9 трлн тенге. Ипотека прибавила около 0,9 трлн. То есть две трети розничного портфеля – необеспеченные займы. Именно здесь сосредоточен основной рост.

Бизнес растет медленнее

Кредиты бизнесу на 1 февраля 2026 года составили 18,23 трлн тенге против 15,28 трлн год назад. Прирост – около 3 трлн тенге, или 19%.

За январь также зафиксировано снижение – минус 287 млрд тенге к началу года.

Важно, что в структуре бизнеса быстрее всего растет сегмент малого предпринимательства. Его портфель увеличился за год с 7,16 до 8,0 трлн тенге. Крупный бизнес вырос с 5,94 до 7,29 трлн.

Валютный риск минимален

Кредиты населению практически полностью номинированы в тенге. Валютная часть сократилась до символических 2,6 млрд тенге.

У бизнеса доля займов в иностранной валюте выше – около 5,4 трлн тенге, однако основной объем также приходится на национальную валюту. Система остается устойчивой к валютным колебаниям.



Что изменилось в системе?

По сравнению с началом 2025 года ситуация характеризуется тремя особенностями:

Первое – портфель вырос почти на 20%. Это опережает темпы роста экономики.

– портфель вырос почти на 20%. Это опережает темпы роста экономики. Второе – население остается главным получателем новых кредитов. Розница увеличивается быстрее корпоративного сегмента.

– население остается главным получателем новых кредитов. Розница увеличивается быстрее корпоративного сегмента. Третье – основная нагрузка приходится на потребительские займы.

Если обобщить данные за несколько лет, то видно, что с января 2022 года общий объем кредитов вырос с 20,5 до 43 трлн тенге – более чем в два раза.

За этот период:

розничный портфель увеличился с 10 до 24,8 трлн тенге;

бизнес-кредиты выросли с 10,5 до 18,2 трлн;

ипотека росла стабильно и без резких скачков – с 3,27 до 6,98 трлн;

потребительские займы увеличились с 6,1 до 16,6 трлн тенге – почти в 2,7 раза.

Таким образом, структура кредитования изменилась: доля населения стала заметно выше доли бизнеса. На начало 2026 года банковская система остается в фазе расширения, годовой рост близок к 20%.

Ключевая особенность – быстрый рост розничного кредитования, прежде всего потребительского. Именно от устойчивости доходов населения будет зависеть качество портфеля в ближайшие годы.

