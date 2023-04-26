Депутат призвал правительство менять правила господдержки для предприятий
Как отметил сенатор, одной из системных проблем является несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки.
"Государству нужно отходить от оказания поддержки без анализа и прогноза проектов. Господдержку нужно акцентировать на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию". Сагындык Лукпанов
Он указал, что большая роль должна отводиться институтам развития. В частности, это касается Фонда развития промышленности, деятельность которого вызывает справедливую критику. Основная цель Фонда – это финансовая поддержка и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности.
"Однако остается непонятным, как это реализуется на практике. Данный институт осуществляет финансирование проектов без единой реальной картины и определения приоритетных отраслей. За последние пять лет 82% поддержанных Фондом проектов приходится на приобретение транспортных средств. Не учитывается специализация. Так, в 11 областях Фондом не профинансировано ни одного проекта". Сагындык Лукпанов
Кроме того, по его словам, третья часть проектов Фонда реализуются с участием иностранных компаний, отдельные из которых владеют мажоритарной долей.
Наряду с этим обрабатывающая промышленность продолжает оставаться непривлекательной для финансовых институтов.
"По данным фонда "Даму", в период с 2015 по 2021 год доля кредитования отрасли в общем объеме займов, выданных банками, снизилась с 16,7 до 10,1%. Все это свидетельствует о недоступности кредитных ресурсов. А без финансирования мы не достигнем реального развития отрасли. Поэтому государству нужно отходить от "узкого фондирования" и ориентировать банки второго уровня на поддержку обрабатывающей промышленности". Сагындык Лукпанов
Также парламентарий отметил проблемы с эффективностью реализации программных документов.
"Свыше 60% проектов, включенных в карту индустриализации, имеют низкую и среднюю технологическую сложность. Более 20% проектов не относились к обрабатывающей промышленности. Более того, согласно данным отраслевого обзора Нацбанка, в 4 квартале 2022 года загрузка более трети компаний в обрабатывающей промышленности не превышала 50%. Основными причинами этого стали нехватка сырья, оборотных средств, низкий уровень модернизации, недостаточный спрос на продукцию из-за несоответствия цены и качества". Сагындык Лукпанов
Наряду с этим, по данным Высшей аудиторской палаты, уполномоченный орган не обладает сведениями о закрытых и приостановленных проектах в масштабах страны.
К тому же, как посетовал депутат, стоит признать, что локализация на многих предприятиях страны – это только рабочая сила, заработная плата, оплата комуслуг. В производстве доминируют импортное сырье и комплектующие. Ярким примером является машиностроение. Несмотря на мощную господдержку, более 80% потребности Казахстана в этой продукции обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих. По официальным данным, доля импорта в фармацевтической промышленности составляет 63%, мебельной – 55%, производстве электронной продукции – 40%. Все это приводит к так называемой "ложной локализации", на которую ранее обратил внимание глава государства.
В связи с этим сенатор считает нужным внести поправки в Закон "О промышленной политике" в части трансформации деятельности Фонда развития промышленности в сторону стимулирования развития обрабатывающей промышленности и введения реального механизма по обеспечению внутреннего рынка товарами отечественных производителей. Также требуется пересмотреть методику оценки уровня передела товаров и привести ее в соответствие с реальным состоянием отраслей промышленности и экономики в целом, рассмотреть вопрос передачи Фонда развития промышленности в структуру Министерства индустрии и инфраструктурного развития как уполномоченного госоргана, ответственного за развитие промышленности.
25 апреля 2023 года постановлением правительства утверждена Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.