Депутат призвал правительство менять правила господдержки для предприятий

На заседании в Сенате по вопросам перспектив развития обрабатывающей промышленности депутат Сагындык Лукпанов озвучил проблемы казахстанских промышленных предприятий, одной из которых является несовершенство механизмов господдержки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор, одной из системных проблем является несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки.

"Государству нужно отходить от оказания поддержки без анализа и прогноза проектов. Господдержку нужно акцентировать на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию". Сагындык Лукпанов

Он указал, что большая роль должна отводиться институтам развития. В частности, это касается Фонда развития промышленности, деятельность которого вызывает справедливую критику. Основная цель Фонда – это финансовая поддержка и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности.

"Однако остается непонятным, как это реализуется на практике. Данный институт осуществляет финансирование проектов без единой реальной картины и определения приоритетных отраслей. За последние пять лет 82% поддержанных Фондом проектов приходится на приобретение транспортных средств. Не учитывается специализация. Так, в 11 областях Фондом не профинансировано ни одного проекта". Сагындык Лукпанов

Кроме того, по его словам, третья часть проектов Фонда реализуются с участием иностранных компаний, отдельные из которых владеют мажоритарной долей.

Наряду с этим обрабатывающая промышленность продолжает оставаться непривлекательной для финансовых институтов.

"По данным фонда "Даму", в период с 2015 по 2021 год доля кредитования отрасли в общем объеме займов, выданных банками, снизилась с 16,7 до 10,1%. Все это свидетельствует о недоступности кредитных ресурсов. А без финансирования мы не достигнем реального развития отрасли. Поэтому государству нужно отходить от "узкого фондирования" и ориентировать банки второго уровня на поддержку обрабатывающей промышленности". Сагындык Лукпанов

Также парламентарий отметил проблемы с эффективностью реализации программных документов.

"Свыше 60% проектов, включенных в карту индустриализации, имеют низкую и среднюю технологическую сложность. Более 20% проектов не относились к обрабатывающей промышленности. Более того, согласно данным отраслевого обзора Нацбанка, в 4 квартале 2022 года загрузка более трети компаний в обрабатывающей промышленности не превышала 50%. Основными причинами этого стали нехватка сырья, оборотных средств, низкий уровень модернизации, недостаточный спрос на продукцию из-за несоответствия цены и качества". Сагындык Лукпанов

Наряду с этим, по данным Высшей аудиторской палаты, уполномоченный орган не обладает сведениями о закрытых и приостановленных проектах в масштабах страны.

К тому же, как посетовал депутат, стоит признать, что локализация на многих предприятиях страны – это только рабочая сила, заработная плата, оплата комуслуг. В производстве доминируют импортное сырье и комплектующие. Ярким примером является машиностроение. Несмотря на мощную господдержку, более 80% потребности Казахстана в этой продукции обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих. По официальным данным, доля импорта в фармацевтической промышленности составляет 63%, мебельной – 55%, производстве электронной продукции – 40%. Все это приводит к так называемой "ложной локализации", на которую ранее обратил внимание глава государства.

В связи с этим сенатор считает нужным внести поправки в Закон "О промышленной политике" в части трансформации деятельности Фонда развития промышленности в сторону стимулирования развития обрабатывающей промышленности и введения реального механизма по обеспечению внутреннего рынка товарами отечественных производителей. Также требуется пересмотреть методику оценки уровня передела товаров и привести ее в соответствие с реальным состоянием отраслей промышленности и экономики в целом, рассмотреть вопрос передачи Фонда развития промышленности в структуру Министерства индустрии и инфраструктурного развития как уполномоченного госоргана, ответственного за развитие промышленности.

25 апреля 2023 года постановлением правительства утверждена Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.