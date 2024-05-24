Депутат о заполненном импортными товарами рынке: аналоги есть и в Казахстане

Депутат Сената Сагындык Лукпанов 24 мая во время парламентских слушаний высказался о защите казахстанского рынка от импортных товаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, действующие стандарты и система госзакупок не решают вопросы широкого применения продукции отечественной обрабатывающей промышленности на внутреннем рынке, в том числе в таких сферах, как строительство, ЖКХ, сельское хозяйство.

"Импорт несырьевых товаров за прошлый год повысился на 21,5%, при этом экспорт несырьевых товаров снизился на 5,7%. Ряд предприятий импортируют сырье, которое имеется на отечественном рынке. А рынок заполнен импортными продуктами, аналоги которых производятся в нашей стране", – отметил депутат Сената Сагындык Лукпанов.

Он привел в пример положительный опыт Узбекистана, где активно применяются меры нетарифного и тарифного ограничения в торговле, которые стимулируют спрос на местные товары.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев во время парламентских слушаний заявил, что Казахстан поэтапно начал переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Глава Минпромышленности отметил, что перед автопроизводителями стоит обязательство по увеличению к 2027 году доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства.

