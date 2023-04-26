"Манчестер Сити" – "Арсенал": чемпион АПЛ определится на "Этихаде"
"Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" не проигрывал на протяжении 16 матчей во всех турнирах и вполне может оформить требл в текущем сезоне. Впереди финал Кубка Англии, полуфинал Лиги чемпионов и подведение итогов Премьер-лиги. Отставание от "Арсенала" составляет всего пять очков, при этом у хозяев две игры в запасе, так что даже ничья будет положительным результатом. Но разойтись с миром вряд ли удастся. Атакующая линия "горожан" во главе с Холандом разошлась не на шутку и забила уже 78 мячей. А на родном стадионе команда особенно беспощадна – 11 побед подряд и только в двух матчах меньше трех голов.
"Арсенал"
"Арсенал", наоборот, замедлился на финишной прямой – три ничьи подряд, причем противники были не самые серьезные. Вспоминается ситуация в прошлом году, когда команда претендовали на топ-4 и развалилась в последний момент. "Канониры" не отстают от соперника по результативности с 77 голами, но пропускают больше. Особенно в столкновениях с "Манчестер Сити", которому подопечные Артеты проигрывают уже 11 матчей подряд. Это самая длинная серия поражений против одного и того же соперника в истории клуба. Если "Арсенал" не добудет победу и завтра, то может попрощаться с чемпионским титулом.
Интересные факты:
- "Арсенал" не побеждал на "Этихаде" в рамках АПЛ" с 2015 года.
- За последние шесть домашних встреч "Манчестер Сити" забил "Арсеналу" 17 голов и пропустил только три.
- "Арсенал" забивал в каждом из последних 14 матчей.