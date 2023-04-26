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"Манчестер Сити" – "Арсенал": чемпион АПЛ определится на "Этихаде"

"Манчестер Сити" – "Арсенал": чемпион АПЛ определится на "Этихаде" Фото: Parimatch
Действующий чемпион против главного претендента на титул. "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии и планирует окончательно растоптать надежды команды-сенсации на чемпионский титул Премьер-лиги. Читайте дальше и решайте сами, есть ли у "канониров" шансы на победу.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не проигрывал на протяжении 16 матчей во всех турнирах и вполне может оформить требл в текущем сезоне. Впереди финал Кубка Англии, полуфинал Лиги чемпионов и подведение итогов Премьер-лиги. Отставание от "Арсенала" составляет всего пять очков, при этом у хозяев две игры в запасе, так что даже ничья будет положительным результатом. Но разойтись с миром вряд ли удастся. Атакующая линия "горожан" во главе с Холандом разошлась не на шутку и забила уже 78 мячей. А на родном стадионе команда особенно беспощадна – 11 побед подряд и только в двух матчах меньше трех голов.

"Арсенал"

"Арсенал", наоборот, замедлился на финишной прямой – три ничьи подряд, причем противники были не самые серьезные. Вспоминается ситуация в прошлом году, когда команда претендовали на топ-4 и развалилась в последний момент. "Канониры" не отстают от соперника по результативности с 77 голами, но пропускают больше. Особенно в столкновениях с "Манчестер Сити", которому подопечные Артеты проигрывают уже 11 матчей подряд. Это самая длинная серия поражений против одного и того же соперника в истории клуба. Если "Арсенал" не добудет победу и завтра, то может попрощаться с чемпионским титулом.

Интересные факты:

  • "Арсенал" не побеждал на "Этихаде" в рамках АПЛ" с 2015 года.
  • За последние шесть домашних встреч "Манчестер Сити" забил "Арсеналу" 17 голов и пропустил только три.
  • "Арсенал" забивал в каждом из последних 14 матчей.

Коэффициенты от Parimatch

"Манчестер Сити" – 1.56, Ничья 4.50, "Арсенал" – 5.70

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