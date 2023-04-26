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Можно ли заключать два трудовых договора с одним и тем же работником

Можно ли с одним и тем же работником заключать два трудовых договора Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С врачом заключен основной трудовой договор, но работодатель заключил с ним еще один трудовой договор на совместительство на одну и ту же работу. Насколько правомерны действия работодателя? Такой вопрос был задан на сайте Минтруда, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что согласно Трудового кодексу по трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу, соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

Между тем совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Согласно статьи 32 Кодекса для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

При этом суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы (8 часов)  более чем на 4 часа (пункт 2 статья 68 Кодекса).

"Таким образом, согласно трудовому законодательству РК, работник может заключить только один трудовой договор по основному месту работы, однако предельно допустимое количество одновременно действующих трудовых договоров о работе на условиях совместительства Кодексом не ограничивается", - сообщили в Минтруда.

C 1 июля 2023 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, в частности, предусматривающие совместное трудоустройство, скользящий график работы, суммированный учет рабочего времени и сверхурочные работы, в также четырехдневную рабочую неделю.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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