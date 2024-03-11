Можно ли расторгнуть трудовой договор с работником предпенсионного возраста

Между работодателем и работником заключен трудовой договор, срок действия которого истекает в период, когда до достижения пенсионного возраста осталось менее 2 лет. Возможно ли его прекращение, либо работодатель должен заключить допсоглашение? На этот вопрос ответили в Минтруда.

В ответе Министерства труда и социальной защиты говорится, что согласно Трудовому кодексу, особый порядок расторжения трудового договора с лицами предпенсионного возраста устанавливается только в случае расторжения трудового договора с работниками при сокращении численности или штата работников.

При этом п.1 ст.53 Трудового кодекса предусматривает запрет на расторжение трудового договора по указанному основанию с работниками до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом, которым осталось менее 2 лет, без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и представителей работников.

Комиссия также определяет соответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе, подтвержденной результатами аттестации.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что истечение срока трудового договора является самостоятельным основанием расторжения трудового договора, и требование о решении аттестационной комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работодателя и работников, на случай расторжения трудового договора по этому основанию не распространяется.

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