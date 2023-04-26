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Когда в Астане отключат отопление

Казахстан, Астана, тепло, отключение, сроки Фото: Zakon.kz
О завершении отопительного сезона 26 апреля сообщили в столичном акимате, передает корреспондент Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что отопление у жителей отключат уже завтра.

"В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Астане принято решение поэтапного отключения отопления с 27 апреля".Пресс-служба акимата Астаны

В мессенджерах распространяется сообщение от КСК, что на улице тепло и среднесуточная температура воздуха превышает +10°С.

Ранее в пресс-службе городского акимата Алматы приняли решение завершить отопительный сезон, начиная с 20 апреля, из-за того, что в городе установилась среднесуточная температура воздуха +8°С.

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