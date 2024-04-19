Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда завершат отопительный сезон в Астане

Когда завершат отопительный сезон в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 14:03 Фото: pixabay
Акимат Астаны сообщил о дате завершения отопительного сезона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в городе установились благоприятные погодные условия.


"В связи с этим акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля", – говорится в сообщении.

В РГП "Казгидромет" 19 апреля озвучили прогноз погоды на конец апреля и май в Астане. До 23 апреля в столице будет погода без осадков, высокий температурный фон будет сохраняться до +23+28°C.

Читайте также

Казахстанцы по-прежнему не могут вылететь в Дубай
Казахстанцы по-прежнему не могут вылететь в Дубай
Ответы на топ-10 вопросов казахстанцев по системе ОСМС
Ответы на топ-10 вопросов казахстанцев по системе ОСМС
Ирина Капитанова
Астана акимат 2024 год Отопительный сезон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: