Когда завершат отопительный сезон в Астане

Акимат Астаны сообщил о дате завершения отопительного сезона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в городе установились благоприятные погодные условия.





"В связи с этим акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля", – говорится в сообщении.

В РГП "Казгидромет" 19 апреля озвучили прогноз погоды на конец апреля и май в Астане. До 23 апреля в столице будет погода без осадков, высокий температурный фон будет сохраняться до +23+28°C.