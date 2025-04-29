"Тенгизшевройл" подписал контракты с казахстанскими компаниями на 10,5 млн долларов

На полях XII Форума машиностроителей ТОО "Тенгизшевройл" подписало четыре договора с тремя казахстанскими компаниями на поставку оборудования на сумму более 10,5 млн долларов.

Развитие отечественного нефтегазового машиностроения играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала страны – оно снижает зависимость от импорта технологий и оборудования, необходимых для реализации нефтегазовых проектов, способствует привлечению инвестиций, передаче передовых технологий и созданию новых рабочих мест.

В рамках XII Форума машиностроителей, прошедшего в Астане, состоялось секционное заседание "Нефтегазовое машиностроение", в котором приняли участие вице-министр энергетики К. Арымбек, представители Министерства энергетики, АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "QazaqGaz", Международного центра развития нефтегазового машиностроения, операторов крупных нефтегазовых проектов, а также более 50 отечественных товаропроизводителей.

Кроме того, во время XII Форума машиностроителей Казахстана ТОО "Тенгизшевройл" подписало 4 договора с 3 казахстанскими компаниями на поставку оборудования на сумму более 10,5 млн долларов. Они необходимы для обеспечения безопасной и надежной производственной деятельности на Тенгизском месторождении.

Фото: пресс-служба ТШО

Как отметил вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек: "Особое внимание уделяется развитию казахстанского содержания при реализации всех инвестиционных проектов по отрасли, в том числе по крупным проектам трех операторов: "Тенгизшевройл", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." и "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по закупаемым ими нефтегазовому оборудованию и товарам машиностроения".

В рамках подписанных договоров оборудование казахстанских компаний будет использовано при выполнении капитальных ремонтов и текущих работ на Тенгизском месторождении.

Так, ТОО "АтырауНефтеМаш" изготовит камеру сгорания Клауса, ТОО "Sewon-Vertex HeavyIndustry" – ствол горелки и колонну окислитель, а ТОО "Honeywell Automation Controls System" – шкаф-кластер. Следует отметить, что компания Honeywell локализовала свое производство в Казахстане, и данный договор на поставку оборудования был заключен в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве с ТШО и IMB-центром, подписанного в прошлом году.

Данные соглашения стали еще одним шагом в направлении укрепления партнерства между операторами масштабных проектов и казахстанскими производителями, способствующим развитию местного производства и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности.

Фото: пресс-служба Союза машиностроителей Казахстана

"Казахстанское содержание является стратегическим вопросом для страны, и мы стремимся способствовать дальнейшему развитию внутристрановой ценности, особенно в части поставок товаров местных компаний. А подписание этих 4 договоров демонстрирует огромный промышленный потенциал Казахстана", – отметил заместитель генерального директора ТШО Конилкош Суесинов.

Всего с 1993 года ТШО закупил товаров и услуг казахстанских поставщиков на сумму около 50,5 млрд долларов США.

Фото: пресс-служба ТШО

ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) – казахстанское товарищество, занимающееся разработкой, добычей и реализацией сырой нефти, сжиженного углеводородного газа (СУГ), сухого газа и серы.

ТШО внедряет современные технологии и ведет свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами безопасности и охраны окружающей среды. В апреле 1993 года ТШО был создан между Республикой Казахстан и корпорацией "Шеврон". Участниками товарищества являются "Шеврон" – 50%, АО "НК "КазМунайГаз" – 20%, "ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc." – 25% и "Лукойл" – 5%.

Необходимо отметить, что генеральным партнером XII Форума машиностроителей Казахстана выступило ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО).

Официальные спонсоры XII Форума машиностроителей Казахстана – ERG Service, ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", Railways Systems KZ и Группа компаний "Alageum Electric".