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Си Цзиньпин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

Си Цзиньпин Фото: Instagram/zelenskiy_official
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по кризисной ситуации в Украине, передает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским отметил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине.

"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", – приводит телеканал слова китайского лидера.

Зеленский написал в Twitter, что разговор был "долгим и содержательным":

"Считаю, что этот разговор, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений".

Китайское телевидение информирует, что Си Цзиньпин сообщил Зеленскому, что Пекин направит на Украину своего представителя.

Это первый разговор лидеров двух стран с февраля прошлого года.

Ранее Джо Байден официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

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