Трамп рассказал, о чем поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в социальной сети свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в ходе беседы политики "обсудили некоторые тонкости недавно заключенной и согласованной торговой сделки". Разговор длился около полутора часов и, по мнению Трампа, он завершился "весьма позитивным заключением для обеих стран".

"Больше не должно быть никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов. Наши соответствующие команды встретятся в ближайшее время в месте, которое будет определено. Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир. Во время разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этого", – написал президент США.

Также политик уточнил, что разговор был сосредоточен почти полностью на торговле.





"Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана. Мы сообщим СМИ о расписании и месте предстоящей встречи. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – резюмировал Трамп.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий из соображений безопасности гражданам 12 стран въезд в США.