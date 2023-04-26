В США обрушились акции еще одного крупного банка

Стоимость акций First Republic Bank упала 26 апреля на 17%, ценные бумаги банка стремительно дешевеют второй день подряд, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги приостанавливались, но после их возобновления ценные бумаги продолжили дешеветь. По состоянию на 21:10 по времени Астаны они упали на 23,7 процента — до 6,18 доллара за штуку. Падение идет второй день и связано с новостями об оттоке депозитов.

Во вторник First Republic Bank отметил в отчетности, что потерял более 100 млрд долларов депозитов за первый квартал текущего года. Позднее СМИ сообщили, что банк рассматривает продажу части своих активов на сумму от 50 до 100 млрд долларов. На этом фоне стоимость ценных бумаг First Republic Bank обвалилась на 49,4%.

В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.

В марте 2023 года проблемы возникли сразу у нескольких американских банков. Тогда были закрыты Silvergate Bank, один из главных банков для американского крипторынка, Silicon Valley Bank, который специализировался на работе со стартапами, и нью-йоркский Signature Bank.