Диетолог перечислила продукты, которые ошибочно считают вредными

Многие люди ошибочно считают вредными для здоровья целый ряд продуктов, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, что кофе в умеренных количествах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а цельнозерновой хлеб способен снижать аппетит.

Так, к вредным продуктам относят сало. Многие люди боятся его есть из-за большого количества жира, однако в умеренных количествах оно очень полезно, так как в сале содержатся снижающие уровень воспаления элементы. По той же причине люди часто отказываются от сметаны и сливочного масла, но их также можно есть ежедневно.

Также не стоит бояться включать в свой рацион яйца, шоколад, макароны и хлеб. В небольших количествах эти продукты при ежедневном употреблении не нанесут вреда здоровью.

"Употребление цельнозернового хлеба в небольшом количестве снижает аппетит и общий объем съеденной за день пищи. Макароны лучше немного не доводить до полной готовности и подавать с овощами — в этом случае они менее вредны", — объяснила диетолог.

Что касается шоколада, что чем он темнее, тем полезнее. Какао-бобы содержат большое количество антиоксидантов, которые улучшают работу сердца и тормозят старение.



А кофе в разумных количествах приводит к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы и когнитивных способностей.

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Ранее ученые пришли к выводу, что частое употребление жареной еды связано с повышением риска тревожности на 12% и развития депрессии по сравнению с теми, кто подобное не ест.